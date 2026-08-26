Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" в глубину обороны ВСУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" за сутки продолжила продвижение в глубину украинской обороны, нанесла удары по украинским позициям в ДНР, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Андреевка, Дружковка, Славянка, Новогригоровка, Новотроицкое, Белозерское, Доброполье и Роганское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинская армия в течение суток потеряла там более 365 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", пять автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию.

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