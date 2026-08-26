Дипломаты РФ провели консультации с Сербией по тематике контроля над вооружениями

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве состоялись межмидовские консультации с Сербией по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, сообщает МИД РФ.

"24 августа в Москве на уровне руководства профильных структурных подразделений МИД России и Сербии состоялись комплексные консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)", - сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе консультации был "подтвержден уверенный обоюдный настрой на интенсификацию содержательного диалога на этом важнейшем и ответственном направлении с упором на сопряжение усилий в интересах укрепления национальной и международной безопасности".

Кроме того, "скоординированы позиции по актуальной повестке дня, на основе которой ведётся напряженная работа на соответствующих международных площадках, прежде всего в рамках ООН, МАГАТЭ, ОЗХО, по линии действующих в области КВРН договоров, конвенций и иных многосторонних форматов".

"Планомерная совместная работа на обозначенных участках будет продолжена", - заключили на Смоленской площади.