Лантратова находится на связи с командой Мелании Трамп по поводу Алёшек

Мелания Трамп Фото: Heather Diehl/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится в контакте с командой супруги президента США Дональда Трампа Меланией по вопросу тяжелой гуманитарной ситуации в Алёшках Херсонской области.

"Ради спасения мирных жителей необходимо снять украинскую блокаду Алёшек. Люди всё ещё отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые, женщины, дети. По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу", - написала Лантратова в субботу в своем канале в мессенджере Max.

По ее словам, сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи.

"Основная причина гуманитарного кризиса - искусственно созданная ВСУ блокада. Постоянно находящиеся над дорогами украинские дроны и дистанционно установленные мины на трассах и тропинках не позволяют доставить помощь. Всё, что сегодня попадает в Алёшки, люди приносят в руках или везут на велосипедах, рискуя жизнью. Последняя волонтёрская колонна на машинах с надписью "Люди" была, по имеющимся сведениям, уничтожена ударами ВСУ", - пояснила Лантратова.

Она уточнила, что прекращение атак и минирования украинской стороной маршрутов снабжения горожан дало бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех, кто в ней срочно нуждается.

"Мы будем помогать всем жителям вне зависимости от политических убеждений. Для нас высший приоритет - человек, и ценность каждой человеческой жизни безусловна", - заключила Лантратова.

Ситуация в Алёшках затрагивалась в ходе недавнего телефонного разговора президентов РФ и США.

"В связи с проявленной обеспокоенностью по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области условлено, что уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп", - сказал сообщил накануне журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он сообщил, что одним из примечательных моментов беседы Путина и Трампа "были слова благодарности президента РФ в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности, за ее вклад, усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта".