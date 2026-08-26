Детский омбудсмен РФ сообщила о четвертой жертве атаки БПЛА в Краснодаре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о том, что число погибших в результате атаки БПЛА в Краснодаре увеличилось до четырех.

"Стало известно о четвертой погибшей - 14-летней девочке", - написала Львова-Белова в своем канале в мессенджере Max.

Шестеро детей остаются в медицинских организациях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа Краснодарский край отразил массированную атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Также обломки беспилотников упали на многоквартирные дома. Сообщалось о трех погибших подростках, еще более 10 человек пострадали.