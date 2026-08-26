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В Кремле отметили, что киевский режим теряет устойчивость

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украина проигрывает конфликт на поле боя, киевский режим разрушается изнутри, заявили в Кремле.

"То, что Украина проигрывает конфликт, однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают критику в адрес украинских властей экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

"То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и очевидно, - продолжил Песков. - Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего".

По его словам, "то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку".

Дмитрий Песков Украина Михаил Федоров
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