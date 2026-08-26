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В МИД РФ считают, что Запад шантажирует Армению в ситуации с Южно-Кавказской железной дорогой

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве расценили заявления армянской стороны о передаче российской концессии Южно-Кавказской железной дороги как шантаж со стороны западных столиц, заявили в МИД РФ.

"С учетом того, что ранее вопрос передачи кому-либо концессии не ставился, с высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют. Требуют устранить "российский фактор" в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к прожектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается. Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа", - заявили в среду журналистам в МИД.

"Аргументы Еревана о том, что российская концессия, дескать, мешает Армении стать участником логистических инициатив, абсолютно не соответствуют действительности", - сказали в ведомстве.

"Все разъяснения на этот счет были даны на различных уровнях. При этом привести контрдоводы армянская сторона затрудняется", - отметили в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что "прежде чем выступать с публичными заявлениями, партнеры обычно садятся за стол и в деловом ключе обсуждают имеющиеся проблемы и озабоченности". "Особенно если есть желание, как утверждают в Ереване, найти решение в дружественном ключе", - указали в МИД.

"ЗАО "ЮКЖД" максимально ответственно выполняет свои обязательства, осуществила значительные инвестиции - более 30 млрд рублей, в том числе в обновление подвижного состава. Немаловажно, что их график корректировался по просьбе армянской стороны. Именно компетенции российских железнодорожников помогли Армении сохранить конкурентные преимущества, которые сегодня в принципе позволяют вести разговоры о разблокировании коммуникаций в регионе", - добавили в МИД РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что республика теряет возможности интеграции в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами, и попросил российскую сторону продать право концессии ЮКЖД третьей стране.

МИД РФ Армения
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