В МИД РФ неизвестно о предложении Зеленского прекратить атаки в Черном море

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ему неизвестно о каких-либо предложениях украинского президента Владимира Зеленского о моратории на прекращение атак в Черном море.

"Мне неизвестны никакие предложения Зеленского. Мы знаем, что в СМИ и в паблики вбрасываются разные идеи, - паллиативное перемирие, какие-то еще инициативы", - сказал Грушко в среду журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского о том, что Россия отклонила подобное предложение Киева.

Грушко подчеркнул: "Но все они далеки от той цели, которой мы привержены, - установления прочного мира на Украине с обязательным устранением первопричин этого конфликта. И это наша позиция, она не меняется. Она постоянно по официальным и неофициальным каналам доводится до всех членов международного сообщества".