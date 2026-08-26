Балтфлот на учениях в Калининградской области отразил авиаудар условного противника

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника провёл Балтийский флот.

"Задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися на военно-морской базе в Балтийске", - сообщает в среду пресс-служба флота.

По данным пресс-службы, "налет авиации условного противника имитировали многоцелевые истребители Су-30, вертолёты Ми-24 и беспилотные летательные аппараты подразделений беспилотных систем флота".

Учения плановые, говорится в сообщении.