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Балтфлот на учениях в Калининградской области отразил авиаудар условного противника

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника провёл Балтийский флот.

"Задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися на военно-морской базе в Балтийске", - сообщает в среду пресс-служба флота.

По данным пресс-службы, "налет авиации условного противника имитировали многоцелевые истребители Су-30, вертолёты Ми-24 и беспилотные летательные аппараты подразделений беспилотных систем флота".

Учения плановые, говорится в сообщении.

Балтийский флот
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