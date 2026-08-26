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Замглавы МИД РФ Борисенко обсудил с послом Омана ситуацию в Персидском заливе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ситуацию в Персидском заливе обсудил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко с послом Омана в России Хамудом Бен Салемом Аль Тувайхом.

"В ходе беседы обсуждались последние события в зоне Персидского залива и актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-оманского сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Встреча состоялась по просьбе оманской стороны.

МИД РФ Оман Персидский залив Георгий Борисенко
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