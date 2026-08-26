Апелляционный суд отменил решение о снятии депутата Матвеева с выборов в Госдуму

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) удовлетворил апелляционную жалобу и отменил решение Самарского областного суда о снятии с выборов кандидата в депутаты Госдумы девятого созыва Михаила Матвеева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

"Отменили решение суда первой инстанции", - сказала собеседница агентства.

Ранее Самарский областной суд, рассмотрев иск зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы девятого созыва от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" по Самарской области Промышленному одномандатному избирательному округу №163 Анны Саранцевой, отменил регистрацию Матвеева в качестве кандидата в депутаты.

В исковом заявлении Саранцева настаивала на снятии ответчика с регистрации на выборы из-за нарушений избирательного и интеллектуального законодательства.

Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу №163 (Промышленный - Самарская область), он является заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению.