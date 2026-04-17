Самарский облсуд оставил в силе приговор по делу о нападении на депутата Матвеева

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд оставил в силе приговор по делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя летом 2024 года, отказавшись направлять дело на пересмотр, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Судебная коллегия определила приговор Промышленного районного суда Самары от 29 декабря 2025 года (...) оставить без изменения, апелляционную жалобу (...) без удовлетворения ", - сказал судья.

Гособвинитель настаивал на пересмотре дела и аресте всех троих фигурантов. Отменить приговор просила и потерпевшая сторона.

Защитники же просили оставить решение суда первой инстанции без изменения и высказывались против заключения обвиняемых под стражу.

Обвиняемые в суд не явились, их о заседании известили, но они не пожелали участвовать в суде.

Промышленный суд Самары ранее вынес приговор троим фигурантам дела о нападении на Матвеева и его водителя, освободив их из-под ареста в зале суда в связи с оправданием, отбытием срока наказания под стражей и истечением сроков давности.

По версии следствия, 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары у обвиняемых - Некруза Бохирова, Мурода Мусурова и их несовершеннолетнего подельника - произошел конфликт с местными жителями, переросший в драку. Находившиеся в том же месте депутат и его водитель попытались драку остановить, однако их самих побили палкой и кирпичом.

По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Всем троим фигурантам вменили ч.2 ст. 213 (хулиганство) и ч.3 ст. 30, пп."а, б, ж, и" ч.2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений), а Бохирову - еще и пп."б, д, з" ч.2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Прокурор запрашивал для несовершеннолетнего 6,5 лет воспитательной колонии, Мусурову - 9,5 лет и Бохирову - 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Однако Некруз Бохиров был тогда признан виновным только по п. "з". ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести) и приговорен к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения. Суд постановил его освободить в связи с отбытием наказания. Несовершеннолетний фигурант дела признан виновным по п. "в", ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Судья постановила его освободить от наказания за истечением сроков давности. Мусуров был оправдан.

В январе 2026 года стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда России о привлечении к ответственности судьи, вынесшей приговор.

Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу №162 (Промышленный - Самарская область).