Самарский облсуд оставил в силе приговор по делу о нападении на депутата Матвеева

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд оставил в силе приговор по делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя летом 2024 года, отказавшись направлять дело на пересмотр, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Судебная коллегия определила приговор Промышленного районного суда Самары от 29 декабря 2025 года (...) оставить без изменения, апелляционную жалобу (...) без удовлетворения ", - сказал судья.

Гособвинитель настаивал на пересмотре дела и аресте всех троих фигурантов. Отменить приговор просила и потерпевшая сторона.

Защитники же просили оставить решение суда первой инстанции без изменения и высказывались против заключения обвиняемых под стражу.

Обвиняемые в суд не явились, их о заседании известили, но они не пожелали участвовать в суде.

Промышленный суд Самары ранее вынес приговор троим фигурантам дела о нападении на Матвеева и его водителя, освободив их из-под ареста в зале суда в связи с оправданием, отбытием срока наказания под стражей и истечением сроков давности.

По версии следствия, 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары у обвиняемых - Некруза Бохирова, Мурода Мусурова и их несовершеннолетнего подельника - произошел конфликт с местными жителями, переросший в драку. Находившиеся в том же месте депутат и его водитель попытались драку остановить, однако их самих побили палкой и кирпичом.

По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Всем троим фигурантам вменили ч.2 ст. 213 (хулиганство) и ч.3 ст. 30, пп."а, б, ж, и" ч.2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений), а Бохирову - еще и пп."б, д, з" ч.2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Прокурор запрашивал для несовершеннолетнего 6,5 лет воспитательной колонии, Мусурову - 9,5 лет и Бохирову - 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Однако Некруз Бохиров был тогда признан виновным только по п. "з". ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести) и приговорен к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения. Суд постановил его освободить в связи с отбытием наказания. Несовершеннолетний фигурант дела признан виновным по п. "в", ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Судья постановила его освободить от наказания за истечением сроков давности. Мусуров был оправдан.

В январе 2026 года стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда России о привлечении к ответственности судьи, вынесшей приговор.

Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу №162 (Промышленный - Самарская область).

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

 Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

 Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9028 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов