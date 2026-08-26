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Лавров и глава МИД Египта высказались за дипломатические усилия в зоне Персидского залива

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Египта Бадр Абдельати в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость активизации политико-дипломатических усилий для разрядки напряженности в зоне Персидского залива и подтвердили общую позицию о необходимости урегулирования палестинской проблемы в соответствии с решениями ООН, сообщает вечером в среду МИД РФ на своем сайте.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Затронули вопросы, связанные с беспрецедентной эскалацией военно-политической обстановки в зоне Персидского залива в результате американо-израильской агрессии против Ирана. Подчеркнули необходимость активизации коллективных политико-дипломатических усилий, нацеленных на разрядку напряжённости и формирование надёжных основ региональной безопасности", - говорится в сообщении.

"Подтверждена общая позиция о необходимости урегулирования палестинской проблемы в соответствии с решениями ООН", - отмечает МИД РФ.

Согласно сообщению, Лавров проинформировал египетского коллегу "о последних событиях в контексте украинского кризиса, включая резко осложнившуюся обстановку в Черноморском регионе в результате преступных действий киевского режима по уничтожению гражданских судов и энергетической инфраструктуры".

Как указывает российский МИД, "министры предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность продолжения плотной координации в интересах укрепления торгово-экономического взаимодействия между Россией и Египтом".

Состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития партнёрства России с Африканским союзом и Лигой арабских государств, отмечает внешнеполитическое ведомство.

МИД отмечает, что телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны.

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