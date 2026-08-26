Глава ДНР сообщил об 11 пострадавших в результате ударов по Донецку

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - До 11 возросло количество пострадавших в результате ударов по Донецку, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии. Состоянием на 22:00 количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Он добавил, что в результате ударов "повреждены восемь жилых домов, одиннадцать объектов гражданской инфраструктуры, легковые автомобили в городских округах Донецк, Докучаевск, Енакиево, в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах".

Ранее в среду сообщалось, что в результате удара по центру Донецка пострадали трое мирных жителей. Среди пострадавших ребенок.