Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ прилетел из Благовещенска в Москву с девятью пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК), сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву пострадавших из Амурской области", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее во вторник на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область) произошло возгорание. По последним данным, восемь человек погибли, поиски еще восьми сотрудников продолжаются. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека.