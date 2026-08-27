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Российские корабли провели учение с практическими стрельбами в Японском море

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение с практическим применением зенитного ракетного оружия по воздушным целям, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Береговой ракетный комплекс "Бал", ракетный катер "Р-29" и малый противолодочный корабль "Советская Гавань" ТОФ выполнили пуски крылатых ракет "Уран", сверхзвуковых ракет "Москит" и ракет-мишеней "Саман" соответственно для обеспечения учебно-практическими целями отряд кораблей, действующий в акватории Японского моря", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её информации, корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" своевременно обнаружили пуск ракет-мишеней и взяли их на сопровождение. Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут" и "Кинжал" уничтожили цели на безопасном для кораблей расстоянии.

"Одновременно с ЗРК огонь по цели вели 100-мм артиллерийские установки А-190 и АК-100. В рамках эпизода учения корабли задействовали комплексы постановки пассивных помех", - сообщили во флоте.

По данным ТОФ, средства объективного контроля подтвердили, что все учебные средства воздушного нападения были своевременно обнаружены и сбиты.

"Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали около 15 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ", - заявили в пресс-службе флота.

Ранее ТОФ сообщал об учении авиации в районах Японского, Охотского морей, проливных зон Курильских островов и прилегающей акватории Тихого океана. Самолеты Ту-142 ТОФ отработали поиск, обнаружение подлодки условного противника и выполнили бомбометание по цели. Полеты продлились около 5 часов.

20 августа ТОФ сообщил, что крейсер "Варяг", атомная подлодка "Омск" и береговой комплекс "Бастион" на учениях выполнили ракетный удар по кораблям условного противника вблизи побережья Южных Курильских островов. Стрельба велась по групповой цели, которая находилась на удалении свыше 300 километров.

ТОФ Курильские острова Японское море Тихий океан
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