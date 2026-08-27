Российские корабли провели учение с практическими стрельбами в Японском море

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учение с практическим применением зенитного ракетного оружия по воздушным целям, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Береговой ракетный комплекс "Бал", ракетный катер "Р-29" и малый противолодочный корабль "Советская Гавань" ТОФ выполнили пуски крылатых ракет "Уран", сверхзвуковых ракет "Москит" и ракет-мишеней "Саман" соответственно для обеспечения учебно-практическими целями отряд кораблей, действующий в акватории Японского моря", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её информации, корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" своевременно обнаружили пуск ракет-мишеней и взяли их на сопровождение. Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут" и "Кинжал" уничтожили цели на безопасном для кораблей расстоянии.

"Одновременно с ЗРК огонь по цели вели 100-мм артиллерийские установки А-190 и АК-100. В рамках эпизода учения корабли задействовали комплексы постановки пассивных помех", - сообщили во флоте.

По данным ТОФ, средства объективного контроля подтвердили, что все учебные средства воздушного нападения были своевременно обнаружены и сбиты.

"Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали около 15 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ", - заявили в пресс-службе флота.

Ранее ТОФ сообщал об учении авиации в районах Японского, Охотского морей, проливных зон Курильских островов и прилегающей акватории Тихого океана. Самолеты Ту-142 ТОФ отработали поиск, обнаружение подлодки условного противника и выполнили бомбометание по цели. Полеты продлились около 5 часов.

20 августа ТОФ сообщил, что крейсер "Варяг", атомная подлодка "Омск" и береговой комплекс "Бастион" на учениях выполнили ракетный удар по кораблям условного противника вблизи побережья Южных Курильских островов. Стрельба велась по групповой цели, которая находилась на удалении свыше 300 километров.