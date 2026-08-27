Пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии в тяжелом состоянии нет

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Трое из шести пострадавших в дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Бурятии остаются на лечении в стационаре, остальные отпущены домов, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

"Шесть пострадавших доставлены в медицинскую организацию Улан-Удэ. Состояние легкой и средней степени тяжести. Трое пострадавших после осмотра медицинскими работниками отпущены домой в удовлетворительном состоянии. Трое госпитализированы. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - уточнили в министерстве.

Как сообщалось, в четверг при столкновении грузового автомобиля Volvo и маршрутного автобуса "Волгабас" пострадали водитель автобуса и пять пассажиров. Для деблокировки водителя потребовалась помощь спасателей.