Белгородские власти сообщили о 16 пострадавших за сутки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 118 атаках по региону за минувшие сутки, пострадали 16 человек.

В том числе было восемь обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня. За сутки были нейтрализованы 134 беспилотника. Ударам подверглись 12 муниципалитетов.

"В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены 16 мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо из них находятся на стационарном лечении", - сообщил глава региона.