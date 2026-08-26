Житель Шебекина тяжело ранен в результате атаки БПЛА на предприятие

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Шебекине БПЛА ударили по предприятию, там ранен мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавший с проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. На предприятии повреждены стены, окна здания и оборудование.

Из-за атаки еще одного БПЛА в городе загорелся объект инфраструктуры, у здания повреждены кровля и фасад.

В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа из-за атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры, потребители остались без света. В селе Доброе в результате атак беспилотников повреждены грузовой и легковой автомобили. В селе Новая Таволжанка из-за детонации БПЛА сгорел частный дом. Другой дрон атаковал частный дом и повредил фронтон.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Еще один дрон атаковал частный дом и повредил крышу хозпостройки и ворота. В том же селе БПЛА повредил объект инфраструктуры, оставив часть потребителей без света. В селе Смородино дрон ударил по частному дому - повреждены крыша, окна и забор. В селе Почаево в результате атаки дрона повреждены крыша хозпостройки и забор.

В селе Казначеевка Валуйского округа при детонации дрона на социальном объекте повреждена кровля. В Валуйках в результате атаки БПЛА сгорел грузовой автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Кроме того, повреждены легковой автомобиль и три коммерческих объекта. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по частному дому - произошло возгорание, повреждены крыша и окна.

В селе Солдатское Ракитянского округа в результате удара БПЛА на предприятии повреждено оборудование. В селе Дмитриевка из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В поселке Пролетарский при ударе беспилотника поврежден автомобиль. В результате детонации очередного беспилотника повреждены три автомобиля, два коммерческих и социальный объекты. В селе Илёк-Кошары дрон атаковал территорию предприятия - повреждены пять транспортных средств.

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник ударил по частному дому - повреждены кровля, окна и хозпостройка. После атак FPV-дронов в двух частных домах повреждены остекление и ограждение. В селе Ясные Зори дрон атаковал частный дом - повреждены крыльцо, окна и крыша. В селе Чайки на предприятии дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждена кабина.

В селе Грузское Борисовского округа из-за атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате атак дронов повреждены шесть автомобилей.