В больницах находятся 113 раненных в результате атак белгородцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области 113 раненных в результате атак лечатся в больницах региона, сообщил областной министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Его заявление опубликовала пресс-служба правительства региона.

Семеро пострадавших лежат в реанимации.

По данным областного Минздрава, за прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины один человек погиб и 12 получили ранения. Шестеро пострадавших после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, еще шестеро - госпитализированы.