В Шебекине в результате обстрела погиб человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В результате атак на Шебекино есть погибший и пострадавшая, сообщил оперштаб Белгородской области.

Мужчина погиб в результате обстрела. Также в Шебекине от удара FPV-дрона по частному дому женщина получила акубаротравму. Пробита крыша, посечены остекление и забор. Еще несколько дронов атаковали два предприятия - разбиты окна, повреждены кровли и фасады помещений.

В селе Графовка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения - повреждены фасад, забор, грузовой автомобиль и три легковых.

По информации оперштаба, в поселке Красная Яруга от атак двух FPV-дронов разбиты стекла, кузова двух машин, а также посечён фасад частного дома.