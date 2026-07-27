Москва ответит на высылку из Румынии российского дипломата

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Претензии румынских властей, в связи с которыми Бухарест объявил о высылке российского дипломата, необоснованны, эти действия получат соответствующий ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Обвинения румын голословны, претензии необоснованны. Эти недружественные действия получат надлежащий ответ", - сказала она.

МИД Румынии 27 июля объявил о выдворении российского дипломата после сообщений о случаях попадания на румынскую территорию БПЛА, участвующих в украинском конфликте.