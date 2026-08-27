Москва фиксирует информацию о передаче Лондоном Киеву данных для сборки ракет Storm Shadow

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия отслеживает информацию о передаче Великобританией Киеву дальнобойных средств поражения, а также технологий по самостоятельной сборке ракет, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"(Премьер-министр Великобритании) Энди Бернем в Киеве подчеркнул преемственность антироссийского курса Лондона и подтвердил, что британская сторона не просто передала ВСУ дальнобойные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, где, ну, давайте честно скажем, рабочая сила подешевле, чем в Европе. Позже подробнее мы остановимся на этой теме, как я уже обещала. Кстати, ранее аналогичный шаг по передаче технологий анонсировал, правда, не успел реализовать, президент Франции Макрон. Все эти телодвижения, конечно, нами тщательно фиксируются", - сказала Захарова.

Она также отметила публикацию Le Figaro о том, что Франция "оснащает системами наведения украино-британскую крылатую ракету "Фламинго" и поставляет навигационное оборудование и иные системы для содействия ударам по России".

"Очевидно, что решениями о передаче так называемых сборочных функций украинцам Лондон и Париж судорожно пытаются снять с себя ответственность за удары вглубь территории нашей страны. Не выйдет. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах", - добавила Захарова.