В Кремле пообещали юридические последствия в случае изъятия замороженных активов России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия будет использовать все правовые способы защиты своих интересов в случае изъятия ее замороженных активов европейскими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовывал ", - сказал он журналистам.

По его словам, подобное изъятие российских активов "было бы незаконными действиями, они будут иметь свои юридические последствия".