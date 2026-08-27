Песков сообщил о продолжении рабочих контактов c США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не в курсе конкретных планов и сроков проведения следующего раунда переговоров с Украиной.

"В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются - наши с американцами", - сказал он на брифинге.

"Конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров", - подчеркнул он.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна в сентябре. Он также отметил, что переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны.