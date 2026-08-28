Кремль не получал от Киева информацию о возможном возобновлении переговоров в сентябре

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают прямой информацией от украинских коллег относительного возможного возобновления переговоров в сентябре, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы об этом не имеем прямой информации от украинских коллег", - сказал он журналистам.

Так он прокомментировал сообщения о том, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна в сентябре.

"Я тоже видел эти высказывания в средствах массовой информации, но ничего конкретного сказать не могу", - отметил он.