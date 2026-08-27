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Военные заявили об улучшении позиций российской армии в зоне СВО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Андреевка, Доброполье и Белозерское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил за сутки на этих участках составили более 390 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три радиолокационные станции.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское Харьковской области, Сидорово, Маяки и Крестище Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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