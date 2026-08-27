Два человека погибли, трое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще трое получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"За прошедшие сутки зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, около села Инженерное в результате удара дрона погиб мужчина. Еще один мужчина погиб вследствие атаки на частное домовладение в селе Тарасовка.

В Пологах при обстреле ранен мужчина, в Васильевке - двое мужчин. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.