Россия с партнерами по ОПЕК+ продолжает усилия по стабилизации нефтяного рынка

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Москва продолжает работу с партнерами по формату ОПЕК+ для обеспечения стабильности нефтяного рынка, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Продолжаем диалог и совместную работу с партнерами по формату ОПЕК+ по поддержанию стабильности нефтяного рынка. Стабильные и надежные поставки российских энергоресурсов позволяют нашим партнерам обеспечивать устойчивый экономический рост, выполнять социальные задачи, бороться с энергетической бедностью и формировать продовольственную безопасность", - сказала она.

Захарова напомнила, что российская сторона исходит из того, что "сотрудничество в энергетической сфере должно строиться на равноправной и недискриминационной основе с учетом интересов потребителей и производителей энергоресурсов".

"Отстаиваем суверенное право государств на собственные энергоресурсы, отвергаем любое внешнее вмешательство в дела других стран, использование антирыночных методов борьбы с конкурентами на энергетических рынках, требование государства ограничивать круг своих торговых партнеров", - отметила официальный представитель МИД.