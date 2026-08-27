Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 591 беспилотника ВСУ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU -Российские военные за сутки сбили 591 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 19 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 591 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов", - заявило ведомство.

По его информации, за сутки ударам подверглись позиции ВСУ в 145 районах.