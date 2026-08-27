На совещании у Новака обсуждали создание запасов нефтепродуктов и логистику

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Формирование запасов основных видов нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, авиакеросина) и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства.

"Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной работе логистической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Минэнерго доложило о дополнительных мерах, направленных на топливообеспечение потребителей всех категорий внутри страны. Ведомство также представило информацию о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и поставок, объемах импорта топлива.

Нефтяные компании доложили о поставках топлива на внутренний рынок, в том числе для обеспечения северного завоза и проведения сезонных работ сельхозпроизводителями.

В России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты. На "Петербургской бирже" изменены условия биржевой торговли нефтепродуктами. Правительство разрешило выпуск дополнительных объемов топлива более низкого класса: евро-2, 3, 4.

С июля Россия начала импорт нефтепродуктов. Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 1 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября работает запрет на вывоз авиакеросина из страны.

В конце июля Новак заявлял о частичной стабилизации на топливном рынке на фоне выхода из ремонтов ряда НПЗ, но в некоторых регионах сохранялась сложная ситуация. В августе на рынке, по словам вице-премьера, начался "второй этап напряжения". Власти рассчитывают, что положение дел поправит возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов после ремонтов.