Смольный сообщил о 12 пострадавших в результате столкновения автобусов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух автобусов на юге Петербурга пострадали 12 человек, сообщил в соцсетях городской комитет по транспорту в четверг.

"По предварительным данным, в стоящий в ожидании технической помощи автобус №330 въехал пассажирский транспорт, следующий по маршруту №326. В результате столкновения пострадали, по предварительной информации, 12 человек. 10 - госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. По факту произошедшего профильными службами совместно с перевозчиками начато служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в четверг днем на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе произошло столкновение двух автобусов, оба съехали в кювет.