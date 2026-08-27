На юге Петербурга в столкновении автобусов пострадали люди
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Колпинском районе Петербурге столкнулись два автобуса, пострадали люди, сообщило региональное управление МЧС.
Сообщение о ДТП на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе поступило в 12:40. Сведения о пострадавших уточняются.
К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава.
Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, предварительно, травмы получили 11 человек.
"По предварительным данным, один из автобусов врезался в заднюю часть другого, оба съехали в кювет", - добавил собеседник агентства.
Прокуратура Пушкинского района Петербурга контролирует установление обстоятельств происшествия.