Правительство РФ ввело новые меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство России приняло новые меры поддержки предпринимателей на территории Крыма и Севастополя, сообщается на сайте кабинета министров в четверг.

"Речь идет об отсрочке по уплате страховых взносов, приостановлении вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок, а также о продлении сроков направления требований об уплате задолженности и её взыскании", - говорится в сообщении.

Меры распространяются на ряд отраслей экономики, включая обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм и общественное питание.

"Такая дополнительная помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников", - приводятся в сообщении слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который подписал соответствующее постановление.

Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму и Севастополе начали принимать с начала июля. Они включают, в частности, скидки на аренду государственного имущества, недвижимости и земли, реструктуризацию задолженностей, льготные программы кредитования. Также предусмотрены выплаты на поддержку занятости в туристической сфере.

В Крыму и Севастополе с 26 июня действует режим ЧС регионального характера.