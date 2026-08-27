Замглавы МИД России обсудил с иранским послом обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Георгий Борисенко принял посла Ирана Казема Джалали по его просьбе; стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, сообщили на Смоленской площади.

"Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке, сложившаяся вследствие неспровоцированной агрессии США против Ирана", - сообщил МИД.

В частности, состоялся обмен мнениями "по ситуации в зоне Ормузского пролива с учетом ирано-оманской договоренности по режиму судоходства через стратегически важную водную артерию".