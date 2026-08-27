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Катар и Иран обсудили возможность создания временного судоходного коридора в Ормузском проливе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, в частности, по вопросу судоходства в Ормузском проливе, сообщает в четверг "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление катарского внешнеполитического ведомства.

"Министры на встрече в Тегеране обсудили предлагаемую схему, которая включает создание временного судоходного коридора через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

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Там отмечается, что главы МИД также затронули тему совместных проектов по разминированию Ормузского пролива.

Вместе с тем, согласно катарскому МИД, переговоры министров касались "усилий, необходимых для снижения эскалации и создания условий для диалога, способствующего укреплению региональной безопасности".

Ранее на этой неделе иранская сторона сообщила, что согласовала с Оманом временный коридор для движения судов через Ормузский пролив. Согласно заявлениям Тегерана, этот маршрут призван заменить временный коридор, проходивший близ берегов Омана и созданный при поддержке США.

Иран Катар Ормузский пролив
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