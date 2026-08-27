США по-прежнему рассматривают все варианты действий в отношении Ирана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила Fox News, что администрация США всё так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана.

"Все варианты рассматриваются, - сказала она. - Никакие переговоры (между США и Ираном - ИФ) сейчас не ведутся".

Она отметила, что США сейчас проводят операцию "Экономический изгой" в отношении Ирана. По ее словам, Вашингтон будет продолжать эти меры, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что иранцы готовы вернуться к переговорам в "конструктивном ключе".

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что экономическое давление на Иран в текущий момент в Вашингтоне считают наиболее действенным. "Экономическое давление мы считаем самым эффективным, но мы не исключаем кинетических ударов в районе Ормузского пролива", - сказал он Newsmax TV.