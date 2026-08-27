Более 15 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за энергоаварии

Аварийные отключения произошли в 21 населенном пункте республики

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в 21 населенном пункте четырех районов Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в четверг.

"В четырех районах произошло аварийное отключение электроснабжения. Всего в зоне отключения остается 21 населенный пункт в Кизлярском, Буйнакском, Хивском, Цумадинском районах - 3 тыс. 505 домов, 15 тыс. 237 человек, 4 тыс. 544 детей, 27 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 16:00 мск 28 августа.