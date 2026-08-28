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Возобновили работу аэропорты Самары, Саранска и Кирова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ограничения отменены в аэропортах Самары, Саранска и Кирова, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Самара (Курумоч), Саранск: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также возобновил работу аэропорты Кирова (Победилово).

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Ярославля, Иваново, Краснодара, Ульяновска, Пензы и Саратова, столичный Жуковский работает по согласованию с соответствующими органами.

Самара Саранск Киров аэропорты
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