Возобновили работу аэропорты Самары, Саранска и Кирова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ограничения отменены в аэропортах Самары, Саранска и Кирова, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Самара (Курумоч), Саранск: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также возобновил работу аэропорты Кирова (Победилово).

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Ярославля, Иваново, Краснодара, Ульяновска, Пензы и Саратова, столичный Жуковский работает по согласованию с соответствующими органами.