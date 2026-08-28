ГП подала еще один иск к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала иск к двум бывшим и одному действующему частным акционерам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), говорится в материалах дела.

Ответчиками, согласно картотеке арбитражных дел, выступают председатель совета директоров нефтерминала Елена Васильева, которой принадлежат 45% ПНТ, а также бывшие акционеры Сергей Васильев и кипрская "Мобалко Холдингс Лимитед".

Предварительное заседание по делу назначено на 11 сентября.

Как сообщалось, долю в 50% ПНТ "Мобалко Холдингс Лимитед" передало своему бенефициару Сергею Васильеву в рамках деофшоризации в мае 2022 года. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в госсобственность 50% акций ПНТ, владельцем которых выступала кипрская "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед", а также 5% ранее восстановленных акций. В июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вернул кипрской компании 27,8% акций ПНТ. Однако уже в октябре Арбитражный суд Северо-Западного округа решение апелляционной инстанции о возвращении "Туджунге" акций ПНТ отменил.

В результате 55% акций получило Росимущество. Впоследствии госпакет был передан АО "Росхим", писала ранее газета "Фонтанка".

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.