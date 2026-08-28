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Ряд муниципалитетов ЛНР обесточен из-за атаки на энергосистему региона

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу предприняли массированную атаку на энергетические объекты Луганской Народной Республики, в результате чего ряд городов и муниципалитетов региона остается без электричества, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ночью энергетический комплекс республики подвергся массированной атаке БПЛА. Системы ПВО и мобильные огневые группы несколько часов отражали налет вражеских дронов. Некоторым БПЛА, к сожалению, удалось нанести удары. В связи с чем в ряде муниципалитетов республики отсутствует энергоснабжение", - написал Пасечник в своем канале в мессенджере Max.

Глава ЛНР добавил, что медицинские и социально значимые объекты региона обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания.

"Угроза повторной атаки сохраняется и сейчас, это осложняет процесс ремонтных работ. Наши энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение", - добавил Пасечник.

Леонид Пасечник ЛНР
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