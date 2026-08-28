"Роскосмос" показал снимок частичного лунного затмения, сделанный с борта МКС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в пятницу показал фотографию частичного лунного затмения, сделанную космонавтом Анной Кикиной с борта Международной космической станции (МКС).

Фото размещено в Мах-канале госкорпорации.

Ранее "Роскосмос" вел прямую трансляцию частичного лунного затмения с побережья Балтийского моря, из посёлка Янтарного Калининградской области.

В России полутеневые и малые теневые фазы могли наблюдать жители европейской части страны, сообщали в Московском планетарии.