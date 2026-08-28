Песков заявил, что тема переговоров с Украиной остается на паузе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мирные переговоры с Украиной остаются на паузе, новых инициатив не выдвигается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос мирных переговоров - сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет", - сказал Песков в пятницу.

Представитель Кремля отметил, что "украинская сторона прекрасно знает наши требования". "Мирным путем они не хотят это обсуждать, поэтому мы продолжаем обеспечивать позитивную для нас динамику на фронтах и операция продолжается", - сказал Песков.



