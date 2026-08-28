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В Кремле назвали очевидным продвижение российских войск на фронтах СВО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Продвижение России на фронтах очевидно, наши военные продолжают уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру Украины, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Удары по Киеву продолжаются, продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как они делают", - сказал Песков журналистам.

Его также попросили прокомментировать сообщения некоторых СМИ о том, что Россия готовится к эскалации конфликта.

"Что касается эскалации, ну, это традиционные страшилки, которых много публикуется в западных СМИ. Мы продолжаем специальную военную операцию, продвижение на фронтах, собственно, очевидно. Очевидно, и специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина
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