ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по целям на Украине

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России с 22 по 28 августа нанесли по целям на Украине массированный и 12 групповых ударов, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Удары были нанесены "высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы", говорится в сообщении ведомства.

В результате этих ударов поражены также цеха производства дронов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

"Кроме того, выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ", - информирует Минобороны России.