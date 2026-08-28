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ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по целям на Украине

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России с 22 по 28 августа нанесли по целям на Украине массированный и 12 групповых ударов, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Удары были нанесены "высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы", говорится в сообщении ведомства.

В результате этих ударов поражены также цеха производства дронов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

"Кроме того, выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ", - информирует Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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