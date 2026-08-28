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Два человека погибли, 15 пострадали в Херсонской области в результате ударов ВСУ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще 15 получили ранения в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за неделю, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем канале в Max.

По его словам, БПЛА в Скадовске ударил по трактору, погиб его водитель. В Алешках в результате атак БПЛА погибла женщина, еще одна женщина и двое мужчин получили ранения. Также из-за атаки БПЛА ранена жительница Великих Копаний.

В Геническом округе в результате атак дронов по автомобилям пострадали двое мужчин, еще один мужчина ранен вследствие удара беспилотника по машине на трассе Благодатное - Скадовск. В Каховском округе ранены двое женщин и мужчина вследствие ударов дронов. Из-за атак БПЛА ранены трое мужчин и женщина в Новокаховском округе, а также мужчина в Нижних Серогозах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
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