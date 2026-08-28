Представители почти 200 стран приглашены на фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи объявила о завершении отбора участников на предстоящий в сентябре в Екатеринбурге фестиваль.

"10 тыс. молодых людей из 191 страны получили приглашения на фестиваль", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Дирекции фестиваля.

Там отмечается, что в этом году заявки на участие подали более 113 тыс. человек, при этом количество заявок от иностранных участников "впервые в истории фестивального движения превысило число заявок от россиян на 32 тыс.". В финальный состав участников вошли 5 тыс. делегатов РФ и 5 тыс. молодых людей из других стран.

"Традиционно на фестивале широко будет представлена молодёжь стран постсоветского пространства - более 1 тыс. представителей. По количеству делегатов также лидируют Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия - страны абсолютно разных макрорегионов мира", - сказал генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

В дирекции фестиваля пояснили, что ключевым отличием предстоящего форума является отраслевой подход к формированию делегаций: участники распределены по восьми профессиональным направлениям, включая IT, креативную индустрию, медиа, спорт, науку и государственную службу.

Всемирный молодёжный форум пройдет в уральской столице с 11 по 17 сентября. Главной площадкой выбран международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо".



