В Хакасии на месяц запретили запускать беспилотники

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Хакасии запретили запускать дроны с 29 августа по 21 сентября, сообщила мэрии Абакана.

"На основании совместного решения антитеррористической комиссии (...) и оперативного штаба в Республике Хакасия от 19 августа 2026 года в целях предупреждения террористических актов и преступлений террористической направленности в период подготовки и проведения Дня знаний и избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы (...) с 29 августа по 21 сентября 2026 года приостанавливаются выдача разрешений и действие ранее выданных разрешений на полеты беспилотных воздушных судов над территорией Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Исключение будет сделано для запусков для выполнения задач ФСБ, МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, УФСИН.