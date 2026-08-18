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Курская область ограничила ночное использование мотоциклов и квадроциклов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Курская область ограничила использование различной мототехники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с 22:00 до 6:00, сообщил региональный оперативный штаб.

"Решением оперативного штаба Курской области на территории региона ограничено передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22:00 до 6:00 часов", - говорится в сообщении.

Запрет касается только транспортных средств, работающих на двигателе внутреннего сгорания.

Ограничение введено в связи со сложной оперативной обстановкой и участившимися атаками беспилотников, а также для обеспечения тишины в жилых зонах и снижения аварийности на дорогах.

За нарушение решения оперативного штаба предусмотрена административная ответственность по закону "Об административных правонарушениях в Курской области". Для граждан штраф составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 5 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Факты нарушений будут выявлять представители силовых структур, протоколы составлять сотрудники комитета региональной безопасности Курской области. Рассматривать дела будут мировые судьи.

При этом ограничение касается только нарушения данного решения оперативного штаба. Нарушения правил дорожного движения по-прежнему оформляются в установленном порядке.

Курская область
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