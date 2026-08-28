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На месторождении "ЛУКОЙЛа" опробовали очистку нефти от серосодержащих соединений ультразвуком

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ученые РГУ нефти и газа имени Губкина и Казанского федерального университета разработали технологию очистки нефти от серосодержащих соединений с помощью ультразвука, сообщил РГУ.

Мобильная установка может использоваться прямо на месторождении.

"До сих пор переработка высокосернистой нефти производилась другими методами и только на стационарных заводах. Разработка позволяет повысить качество сырья непосредственно на промысле, что, по расчетам ученых, уменьшит затраты на переработку нефти в два раза", - сказано в сообщении.

На значительной части месторождений России, в частности, в Татарстане, Башкортостане и Самарской области, добывается высокосернистая нефть, которая вызывает повышенную коррозию трубопроводов и требует дополнительной дорогостоящей переработки на заводах, напоминают ученые.

"Проблема удаления серы из нефти считается одной из самых сложных в нефтепереработке в мире. Сера заключена внутри молекулы нефти. Чтобы ее извлечь, необходимо разорвать внутримолекулярные связи, а затем "запаять" их обратно, иначе разрушенные молекулы склеиваются заново. Научные исследования в этом направлении ведутся с 1950-х годов, но до сих пор оставались безрезультатными именно из-за невозможности решить проблему разрыва связей", - прокомментировал доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Губкинского университета Алексей Деньгаев.

Для решения проблемы ученые впервые применили технологию, в основе которой лежит кавитация - явление, возникающее при воздействии на жидкость мощных акустических колебаний. Колебания заданной частоты и амплитуды приводят к образованию микроскопических пузырьков газа. При их схлопывании в локальной точке возникает давление в десятки тысяч атмосфер, а температура возрастает до нескольких тысяч градусов. Эта энергия разрывает прочные связи внутри молекул, преобразовывая серосодержащие соединения, объяснили в РГУ.

Испытания в мобильной установке на одном из месторождений ПАО "ЛУКОЙЛ" подтвердили снижение уровня сероводорода в сырье в 40 раз.

"Максимальная эффективность ранее известных технологий достигала только 20 ppm. Испытания также показали, что технология уменьшает вязкость нефти, что облегчает транспортировку сырья по трубопроводам", - отмечают разработчики.

ЛУКОЙЛ Татарстан Башкортостан РГУ Казанский федеральный университет Самарская область Алексей Деньгаев
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