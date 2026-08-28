Железнодорожник добился компенсации за травму после падения на него кирпичной кладки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сызранская транспортная прокуратура добилась компенсации морального вреда сотруднику железнодорожного предприятия за полученные на производстве травмы, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В январе 2025 года аккумуляторщик пункта технического осмотра локомотивов "Октябрьск" сервисного локомотивного депо "Кинель" получил травмы туловища, головы и правой руки из-за обрушения кирпичной кладки межэтажного перекрытия в производственном здании.

После вмешательства прокуроров Октябрьский городской суд Самарской области обязал железнодорожное предприятие выплатить работнику компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.